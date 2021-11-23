Шойгу указал на рост активности стратегических бомбардировщиков ВВС США у границ РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу указал на рост активности американских стратегических бомбардировщиков у границ РФ. Об этом сообщил глава российского военного ведомства в ходе переговоров со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ.

«За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года», - отметил Шойгу.

По словам министра, в этом месяце во время крупнейших учений по применению ядерных сил Global Thunder 2021, десять стратегических бомбардировщиков отрабатывали применение ядерного оружия против России. Также Шойгу сообщил о продлении соглашения о пусках баллистических ракет между РФ и КНР.

Восемнадцатого ноября на расширенном заседании коллегии МИД России президент РФ Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики НАТО летают на расстоянии 20 километров от российских границ.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры с полетом стратегических американских бомбардировщиков В-1В в сопровождении самолетов-дозаправщиков над Черным морем вблизи российских границ. Видео было снято из кабины истребителя морской авиации Су-30. Иностранные бомбардировщики сопровождали заправщики КС-135. Только когда самолеты развернулись, наши истребители вернулись на аэродром.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов