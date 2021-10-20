Истребители Су-30 сопроводили два американских бомбардировщика над Черным морем

Сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Черного моря две приближающиеся в границе России воздушные цели.

В целях опознания целей и недопущения нарушения границы были подняты в воздух два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Экипажи поднятых в воздух истребителей идентифицировали цели. Ими оказались два стратегических бомбардировщика ВВС США В-1В, а также сопровождающих их самолета-заправщика КС-135.

Четыре американских самолета были сопровождены над акваторией Черного моря. Когда они развернулись от границы России, истребители Су-30 без происшествий вернулись на аэродром базирования.

Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Истребители не допустили нарушения границы России.

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой. При этом наличие одного такого самолета давало колоссальное преимущество, а кроме того, позволяло исключить самолет ДРЛО из боевых порядков.

Первый полет истребитель совершил в 1989 году, а в 1992 году начато его серийное производство. Су-30СМ - модификация самолета для российских ВКС.

Возможны различные комбинации управляемого и неуправляемого вооружения различного класса.