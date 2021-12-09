В МО Украины назвали пребывание судна «Донбасс» в Азовском море законным

Украинское военное судно «Донбасс» якобы пребывает в Азовском море на законных основаниях. Соответствующее заявление сделал глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что корабль находится в «акватории совместного пользования». Министр обороны Украины также подчеркнул, что «Донбасс» является поисково-спасательного судном, на борту которого не предполагается нахождение оружия.

«Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу», - цитирует его издание Lb.ua.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что корабль управления ВМС Украины начал движение в сторону Керчи, приблизившись на расстояние 18 морских миль к Керченскому проливу. Судно также отказалось выполнить требования изменить курс по просьбе России.