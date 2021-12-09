Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МО Украины назвали пребывание судна «Донбасс» в Азовском море законным

Анна Берестовая
23:41 09.12.2021
В украинском Минобороны заявили, что судно ВМС Украины находится в Азовском море на законных основаниях.
В МО Украины назвали пребывание судна «Донбасс» в Азовском море законным
© Фото: Serguei Fomine Global Look Press
Читайте нас на:

Украинское военное судно «Донбасс» якобы пребывает в Азовском море на законных основаниях. Соответствующее заявление сделал глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что корабль находится в «акватории совместного пользования». Министр обороны Украины также подчеркнул, что «Донбасс» является поисково-спасательного судном, на борту которого не предполагается нахождение оружия.

«Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу», - цитирует его издание Lb.ua.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что корабль управления ВМС Украины начал движение в сторону Керчи, приблизившись на расстояние 18 морских миль к Керченскому проливу. Судно также отказалось выполнить требования изменить курс по просьбе России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.