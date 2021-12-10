«Ничего нового»: политолог оценил итоги беседы Байдена с Зеленским

Ситуация с кораблем «Донбасс», который, по сообщению российской стороны, подошел очень близко к Керченскому проливу и не реагировал на вызовы пограничников РФ, очень похожа на провокацию Киева, случившуюся в ноябре 2018 года. Такое мнение выразил в интервью «Звезде» доктор политических наук Александр Семченко.

«Тогда хотя бы понятно было, зачем это Порошенко: ему нужно было военное положение и оттягивание выборов, которые он в конечном итоге проиграл... Эта ситуация меня напрягла... Надеюсь, что после завершения переговоров и после того, что представители Зеленского огласили, эта ситуация рассосется и, по крайней мере в ближайшее время, никаких провокаций не будет», - отметил политолог.

Специалист также прокомментировал итоги телефонной беседы президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Джо Байдена. Как указал Семченко, пункты итогов беседы лидеров стран, озвученные главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, не представляют собой ничего нового. Он заметил, что подобного рода итоги были озвучены президентом России Владимиром Путиным еще раньше во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Греции - с разницей лишь в интерпретации.

«Конечно, вступление в НАТО - это "воля украинского народа" . Вот только опросы общественного мнения показывают, что даже несмотря на пропаганду украинский народ не хочет вступать НАТО», - иронично высказался эксперт.

Подтверждение Байденом поддержки Киева и готовность обеспечить его всем необходимым, как считает специалист, тоже не стало сюрпризом после выделения в США 300 миллионов долларов бюджета на военную помощь Украине.

«На эти 300 миллионов долларов что-нибудь возьмут со своих складов, морально устаревшее, желательно, старое и перешлют. Собственно, мы это наблюдали. Самые забавные вещи были, когда они переделанные РПГ - российские гранатометы, просто немножко модифицированные в США, поставляли Украине как помощь. Ну, видимо, что-то такое у них там уже есть», - предположил политолог.

Наибольшую надежду Семченко возложил на озвученную американской прессой инициативу, утверждающую, что Соединенные Штаты войдут в «нормандский формат» и будут настаивать на предоставление Донбассу прав некоторой автономии в соответствии с Минскими соглашениями.

«Если за этим заявлением последуют действия Соединенных Штатов Америки, то это, в общем-то, прямой путь к миру на Донбассе», - уточнил доктор политических наук.

Он напомнил, что в 2015 году именно на этом нежелании Украины вносить изменения в свою Конституцию и остановилось выполнение Минских договоренностей. Если бы тогда этого не случилось, полагает эксперт, то сегодня вместо вопросов об урегулировании ситуации отмечалась бы очередная годовщина разрешения конфликта.