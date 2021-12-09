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Корабль ВМС Украины «Донбасс» лег на обратный курс

Анна Берестовая
23:12 09.12.2021
Украинский военный корабль «Донбасс» лег на обратный курс.
Корабль ВМС Украины «Донбасс» лег на обратный курс
© Фото: Anton_Astrey twitter.com Globallookpress
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Судно военно-морских сил Украины «Донбасс», ранее начавшее движение в сторону Керченского пролива в Азовском море, легло на обратный курс. На запросы корабль не реагирует.

Соответствующую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ. В спецслужбе оценили действия украинского корабля как представляющие угрозу для мореплавания и провокационные.

Ранее сообщалось, что в Азовском море была создана проблематичная ситуация в области судоходства. В районе Керченского пролива одновременно скопились несколько десятков кораблей.

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