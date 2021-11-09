Операция по спасению вертолетом Ми-8 в Приморье завершилась неудачно

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел к севшему на мель контейнеровозу на юге Приморья. На данный момент первая попытка в спасательной операции завершилась неудачно. Об этом сообщил начальник Находкинского поисково-спасательного отряда Сергей Фомин.

«Первая попытка пока завершилась неудачно. Вертолет не может опуститься, потому что восходящие потоки ветра не дают ему зависнуть ниже. А если начинать подниматься выше и опускать спасателя, то спасателя начинает разбалтывать. Пока не получается», - сообщил Фомин.

Ранее сообщалось, что судно с контейнерами на борту переломилось пополам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дежурного аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

Также по предварительным сведениям, авария случилась по причине отклонения корабля от курса. Разлива нефтепродуктов на месте происшествия не наблюдается.