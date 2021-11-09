Вертолет МЧС России принимает участие в спасательной операции в Приморье

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел к севшему на мель контейнеровозу в заливе Восток. В 21:40 (по московскому времени) поступило сообщение о том, что контейнеровоз сел на мель в заливе Восток, Японское море.

Отмечается, что вертолет Ми-8 МЧС РФ вылетел со спасателями на борту. Из порта Владивосток следует спасательное судно «Лазурит» ФГБУ «Морспасслужба».

Ранее сообщалось, что судно с контейнерами на борту переломилось пополам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дежурного аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

Также по предварительным сведениям, авария случилась по причине отклонения корабля от курса. Разлива нефтепродуктов на месте происшествия не наблюдается.