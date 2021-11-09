Контейнеровоз сел на мель в Приморье

В районе Находки на юге Приморья контейнеровоз сел на мель и получил течь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в спасательных службах. По его словам, судно отклонилось от курса, в результате чего произошел инцидент.

«Люди находятся в безопасности. Разлива нефтепродуктов нет», - цитирует собеседника агентство.

Один из крупнейших инцидентов с застрявшим на мели контейнеровозом произошел 23 марта этого года. Судно Ever Given заблокировало движение почти 400 кораблям и лодкам и нанесло ущерб мировой экономике почти в 100 миллиардов долларов.