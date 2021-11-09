Спасательная операция на месте инцидента с контейнеровозом началась в Приморье
Перевозящее контейнеры судно переломилось пополам вблизи берегов Находки.
© Фото: Justus de Cuveland httpimagebroker.com#search Globallookpress
В море вблизи берегов Находки, располагающейся на территории Приморья, началась спасательная операция. Именно в этом месте чуть ранее произошел инцидент с контейнеровозом Rise Shine.
Согласно имеющейся в настоящее время информации, судно с контейнерами на борту переломилось пополам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дежурного аварийно-спасательного подразделения порта Находка. Данных о содержимом контейнеров сообщено не было.
В соответствии с предварительными сведениями, авария случилась по причине отклонения корабля от курса. Разлива нефтепродуктов на месте происшествия не наблюдается.