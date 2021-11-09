Гиганты в небе: кадры полетов Ту-95МС и Ту-22М3 в Амурской и Иркутской областях

В полках стратегических ракетоносцев Ту-95МС и сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3 дальней авиации, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, состоялись плановые полеты.

В мероприятии приняли участие экипажи, в состав которых входили как опытные летчики и штурманы, так и молодой летный состав. Всего в мероприятиях было задействовано более десяти единиц авиационной техники.

В ходе выполнения полетных заданий отработаны элементы проверки техники пилотирования членов экипажа, действия экипажей по поддержанию натренированности при выполнении полета в светлое и темное время суток. Особое внимание уделено групповым полетам строем ночью.



