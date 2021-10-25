Амурские экипажи Ту-95 совершили 25-часовой полет и ночную дозаправку в воздухе

Двадцать пять часов провели в небе экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

В ходе плановых полетов «Медведи» оттачивали мастерство воздушной дозаправки. Операцию, которая традиционно считается одним из самых сложных элементов летной подготовки, проводили на высоте 6 километров на скорости 550 километров в час.

Расстояние до танкера составляло не более двадцати метров. Причем задачу амурские асы успешно выполнили не только днем, но и ночью: это требует уже не просто мастерства, а настоящего искусства. Слаженность действий экипажей уже отметило командование.

Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров. А именно такая дальность была необходима, для того чтобы в случае войны «доставить» заряды до США. Два соосных винта с противоположным вращением были нужны, потому что в случае использования одного винта его диаметр составил бы 7 метров. Всего было произведено более 500 самолетов различных модификаций.

Первый боевой опыт самолет получил в ходе операции российских ВКС в Сирии, когда бомбардировщики с помощью крылатых ракет нанесли удар по объектам террористов.