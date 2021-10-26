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Два ракетоносца Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря

Андрей Аркадьев
13:49 26.10.2021
Плановый полет двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3 длился около пяти часов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Самолеты-ракетоносцы Ту-22М3 дальней авиации России совершили полет над Черным морем, сообщили сегодня в Минобороны РФ.

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря», - говорится в сообщении.

Плановый полет длился около пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.

Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году. Начало эксплуатации Ту-22М0 состоялось в 1969 году, Ту-22М2 - в 1976 году, а Ту-22М3 - в 1983 году.

Один из сложнейших элементов конструкции - крыло изменяемой стреловидности, которое позволяет самолету иметь одновременно высокую скорость и хорошие взлетно-посадочные характеристики.

Самолет может нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-32, Х-15П, бомбы. Максимальная скорость полета - 2 300 км/ч, дальность - 6 800 км. Максимальная бомбовая нагрузка - 24 000 кг.

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