Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с мигрантами, которые находятся на границе Белоруссии с Польшей и Латвией.

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