Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе
Президенты обменялись мнениями о напряженной ситуации в ходе телефонного разговора.
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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с мигрантами, которые находятся на границе Белоруссии с Польшей и Латвией.
«Президенты обменялись мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
На данный момент на приграничной территории находится группа из нескольких сотен беженцев из Ирака. Минобороны Польши объявило о режиме боеготовности - к границе стянули солдат и танки. Сообщается о звуках стрельбы. Сами мигранты утверждают, что ищут защиты и покинули родную страну из-за угрозы жизни.