Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о стрельбе с польской стороны в районе границы
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о стрельбе с польской стороны в районе границы.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о стрельбе с польской стороны в районе границы
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о стрельбе с польской стороны в районе границы.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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