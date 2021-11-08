Холодный прием: на границе Белоруссии с Польшей зреет масштабный конфликт с мигрантами

Конфликт на границе Белоруссии и Польши уже называют крупнейшим в истории. У польских военных есть шесть часов, чтобы перейти в полную боевую готовность. И все против пусть и многочисленной, но группы беженцев, которые приехали из Ирака в надежде на лучшую жизнь в Германии.

Освоив непривычные для себя шапки - в родном Багдаде плюс 30, а в белорусском пункте пропуска Брузги уже завтра ночью минус два, - все эти люди с детьми на плечах перекрывают дорогу, устраиваются на привал на обочине и разбивают палатки в местном лесу.

Белорусские власти не препятствуют. Говорят, что женщины и дети не представляют угрозу национальной безопасности. Зато в Польше обвиняют Минск едва ли не в подготовке провокации. Президент Анджей Дуда созывает экстренное совещание. До этого такую же встречу в польском Минобороны проводит премьер Моравецкий.

На границе ситуация раскалена до предела. Беженцы пытаются перерезать забор кусачками. В ответ польские пограничники стреляют в воздух и распыляют слезоточивый газ.

Белоруссию и Польшу связывает общая граница - больше 400 километров. На половине из них уже начали возводить забор высотой 2,5 метра. При этом на его строительство в Брюсселе якобы не выделят ни копейки. Во время предыдущего миграционного кризиса - когда в Европу хлынули беженцы из Сирии - Варшава громче других выступала против того, чтобы предоставлять им убежище.

«Европа и Польша должны за это отвечать и обеспечивать уровень жизни мигрантов. Действия Польши обоснованы с точки зрения государственного права, но являются нарушением гуманитарного права», - заявил доктор военных наук Константин Сивков.

В НАТО уже поспешили обвинить Минск в ведении гибридной войны с использованием мигрантов. Видимо, позабыв, как в свое время нацбезопасности ЕС точно так же угрожала Турция. Еще одну аналогию провела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак. Более двух тысяч польских солдат вторглись в это суверенное государство устанавливать демократию. Почему сегодня не принять как минимум столько же "благодарных иракцев", чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы?» - написала Захарова в Telegram.

Наряду с Польшей о стягивании войск к границе с Белоруссией уже заявили и в МИД Литвы - призывают ввести военное положение. Тем временем беженцам из Ирака, очевидно, предстоят непростые времена. Вслед за холодным приемом наступит холодная зима.