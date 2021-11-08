Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Холодный прием: на границе Белоруссии с Польшей зреет масштабный конфликт с мигрантами

Константин Коковешников
18:36 08.11.2021
Беженцы из Ирака пытались попасть в Германию, но столкнулись с вооруженным сопротивлением польских пограничников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Конфликт на границе Белоруссии и Польши уже называют крупнейшим в истории. У польских военных есть шесть часов, чтобы перейти в полную боевую готовность. И все против пусть и многочисленной, но группы беженцев, которые приехали из Ирака в надежде на лучшую жизнь в Германии.

Освоив непривычные для себя шапки - в родном Багдаде плюс 30, а в белорусском пункте пропуска Брузги уже завтра ночью минус два, - все эти люди с детьми на плечах перекрывают дорогу, устраиваются на привал на обочине и разбивают палатки в местном лесу.

Белорусские власти не препятствуют. Говорят, что женщины и дети не представляют угрозу национальной безопасности. Зато в Польше обвиняют Минск едва ли не в подготовке провокации. Президент Анджей Дуда созывает экстренное совещание. До этого такую же встречу в польском Минобороны проводит премьер Моравецкий.

На границе ситуация раскалена до предела. Беженцы пытаются перерезать забор кусачками. В ответ польские пограничники стреляют в воздух и распыляют слезоточивый газ.

Белоруссию и Польшу связывает общая граница - больше 400 километров. На половине из них уже начали возводить забор высотой 2,5 метра. При этом на его строительство в Брюсселе якобы не выделят ни копейки. Во время предыдущего миграционного кризиса - когда в Европу хлынули беженцы из Сирии - Варшава громче других выступала против того, чтобы предоставлять им убежище.

«Европа и Польша должны за это отвечать и обеспечивать уровень жизни мигрантов. Действия Польши обоснованы с точки зрения государственного права, но являются нарушением гуманитарного права», - заявил доктор военных наук Константин Сивков.

В НАТО уже поспешили обвинить Минск в ведении гибридной войны с использованием мигрантов. Видимо, позабыв, как в свое время нацбезопасности ЕС точно так же угрожала Турция. Еще одну аналогию провела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак. Более двух тысяч польских солдат вторглись в это суверенное государство устанавливать демократию. Почему сегодня не принять как минимум столько же  "благодарных иракцев", чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились  беспардонные демократизаторы?» - написала Захарова в Telegram.

Наряду с Польшей о стягивании войск к границе с Белоруссией уже заявили и в МИД Литвы - призывают ввести военное положение. Тем временем беженцам из Ирака, очевидно, предстоят непростые времена. Вслед за холодным приемом наступит холодная зима.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:31 В стране и мире
Видео
Эксперт рассказал, смогут ли беженцы прорваться через границу Польши
16:23 Армия
Москва и Минск продлили сроки размещения в Белоруссии военных объектов РФ
15:41 В стране и мире
Суд оштрафовал Google и Telegram за неудаление запрещенного контента
13:33 В стране и мире
Видео
Толпу мигрантов на границе Польши и Белоруссии сняли с вертолета
14:04 ОПК
Видео
Путин заявил, что в странах мира эксплуатируется 8 000 российских вертолетов
Популярное
Видео
Ножи спецподразделений разрезали пулю в полете: уникальные кадры испытаний
Видео
Самую ядовитую змею в мире нашли в домашнем бассейне
Мясников рассказал, чем опасен прием обезболивающих
Раскрыта тайна гробницы одного из величайших рыцарей Средневековья
Назван продукт, который помогает быстро снизить уровень сахара в крови
Великий потоп: несколько крупных городов Земли могут уйти под воду к 2030 году
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.