Яценюк призвал построить защитную стену на границе Украины с Белоруссией

Украинские власти должны обеспечить защитную инфраструктуру на украинско-белорусской границе. Такого мнения придерживается экс-премьер страны Арсений Яценюк. Как написал политик на своей странице в Facebook, на необходимость строительства стены на границе с Белоруссией указывает ситуация с беженцами на границе республики с Польшей.

«Первым вопросом СНБО должна стать ситуация в Белоруссии и на польско-белорусской границе... Ситуация на польской границе - это ответ, зачем нам масштабная защитная инфраструктура на границе с Россией», - указал Яценюк.

Экс-премьер счел положение вокруг украинских границ чрезвычайным и призвал власти страны «перестать успокаивающе делать вид, что все под контролем».

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о стрельбе с польской стороны в районе границы. Кроме того, в ведомстве заявили, что ситуация с нелегальными мигрантами на границе республики с Польшей складывается крайне напряженная.