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Два батальона польских резервистов срочно сформируют на границе с Белоруссией

Елизавета Потейчук
19:45 08.11.2021
При этом, по словам пресс-секретаря польского правительства, на границе Белоруссии и Польши сейчас находятся три-четыре тысячи беженцев.
Два батальона польских резервистов срочно сформируют на границе с Белоруссией
© Фото: terytorialsi Twitter
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Резервистов двух батальонов пехоты на востоке Польши вызвали в срочном порядке на места службы. Об этом говорится в сообщении польских Сил территориальной обороны.

«Вниманию работодателей! С 15:00 (17:00 мск) ввиду ситуации на границе солдаты территориальной обороны двух батальонов легкой пехоты (Белосток и Хайнувка) из Первой Подляшской бригады Сил территориальной самообороны срочно вызваны на места расположения их подразделений», - сказано в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте Сил.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер также сообщил, что на границе Белоруссии и Польши на данный момент находятся от трех до четырех тысяч нелегальных мигрантов. Кроме того, он добавил, что на территорию Белоруссии постоянно организовываются транспорты из арабских стран.

«В настоящее время у польских границ находятся 3-4 тысячи человек, в то же время на территории Белоруссии их больше 10 тысяч - готовых пересечь польскую границу», - цитирует РИА Новости слова Мюллера.

Ранее эксперт рассказал, смогут ли беженцы прорваться через границу Польши. Владимир Жарихин заявил, что дальнейшее развитие событий предугадать крайне сложно. С его слов, мало внимания уделяется тому, что страны Западной Европы не спешат осудить действия нелегалов.

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