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Эксперт рассказал, смогут ли беженцы прорваться через границу Польши

Елизавета Потейчук
18:31 08.11.2021
Владимир Жарихин заявил, что возможным выходом из ситуации могли стать переговоры о признании президента Белоруссии соседними странами и возврате беженцев в места их отправления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Polish Ministry of National Defence
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Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе со «Звездой» прокомментировал попытку нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией прорваться через границу с Польшей. Специалист пояснил, что после прошедших выборов в Белоруссии соседствующие страны не признали результатов голосования. С его слов, недовольные одобряли кандидатуру Светланы Тихановской вместо действующего президента страны Александра Лукашенко. В ответ на это, говорит Жарихин, Лукашенко перестал препятствовать движению беженцев в сторону ЕС.

«Прошли выборы. Соседи Белоруссии не признали эти выборы, не признали Лукашенко действующим президентом, а признали действующим президентом хозяйку Тихановскую и отказались общаться по всем вопросам с господином Лукашенко и его представителем. В ответ на это господин Лукашенко сказал: “Я теперь препятствовать двигаться в сторону Европейского союза беженцам не буду”», - объяснил Жарихин.

Эксперт также подчеркнул, что в сложившейся ситуации мог быть только один выход - переговоры насчет признания Лукашенко де-факто президентом Белоруссии Польшей и странами Балтии, а также о вопросе возвращения беженцев в места, откуда они пришли.

Жарихин заявил, что дальнейшее развитие событий предугадать крайне сложно. С его слов, мало внимания уделяется тому, что страны Западной Европы не спешат осудить действия нелегалов.

«И как дальше развиваться будут события, очень сложно сказать. Западная Европа как-то не очень выступает со словами осуждения, потому что и Польша, и страны Балтии своего рода неплательщики в общий европейский фонд, где разыгрывается, кому сколько беженцев распределяется. А они отказывались. Поэтому я не исключаю, что европейцы думают про себя: “Вот вам за это”», - резюмировал специалист.

Ранее Министерство обороны Польши опубликовало видео, на котором запечатлена огромная толпа беженцев на границе Белоруссии и Польши. Польская сторона стянула к границе 12 тысяч солдат, был объявлен режим повышенной боеготовности. 

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