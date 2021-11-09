В Минобороны РФ назвали дестабилизирующим фактором действия США в Черном море

Действия американского флота в Черном море являются дестабилизирующим фактором, целью которого может быть военное освоение территории Украины. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

«Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины», - говорится в сообщении.

При этом допускается, что флот США изучает возможный театр военных действий в Донбассе на случай, если Киев примет решение разрешить ситуацию в регионе силовым путем.

В конце октября в акваторию Черного моря зашел эсминец ВМС США Porter. Позже, 4 ноября, в море зашел еще один американский корабль - Mount Whitney. За действиями кораблей следят силы и средства Черноморского флота РФ.