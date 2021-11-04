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ЧФ приступил к контролю за действиями зашедшего в Черное море корабля ВМС США

Роман Захаров
12:25 04.11.2021
В акваторию Черного моря американский корабль Mount Whitney вошел в четверг, 4 ноября.
ЧФ приступил к контролю за действиями зашедшего в Черное море корабля ВМС США
© Фото: US Navy, wikimedia
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Силы и средства Черноморского флота Российской Федерации приступили к контролю за действиями штабного корабля Mount Whitney ВМС Соединенных Штатов, который зашел в акваторию Черного моря. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля "Маунт Уитни" ВМС США, зашедшего 4 ноября 2021 года в акваторию Черного моря», - сказано в сообщении.

Ранее ВМС США заявили об отправке флагманского корабля Mount Whitney в Черное море. Отмечалось, что планируется проведение операции с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

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