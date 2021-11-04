ЧФ приступил к контролю за действиями зашедшего в Черное море корабля ВМС США

Силы и средства Черноморского флота Российской Федерации приступили к контролю за действиями штабного корабля Mount Whitney ВМС Соединенных Штатов, который зашел в акваторию Черного моря. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля "Маунт Уитни" ВМС США, зашедшего 4 ноября 2021 года в акваторию Черного моря», - сказано в сообщении.

Ранее ВМС США заявили об отправке флагманского корабля Mount Whitney в Черное море. Отмечалось, что планируется проведение операции с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.