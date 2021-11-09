ЧФ выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США в Черном море

Черноморским флотом выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США в акватории Черного моря, сообщает Минобороны России.

«С 30 октября с. г. в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall ВМС США, и 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США», - говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве напомнили, что 6 ноября с целью совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации над акваторией Черного моря выполнены полеты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от государственной границы Российской Федерации.

«Корабли ВМС США прибыли для участия в проводимом объединенным командованием Вооруженных сил США в Европе многонациональном учении в Черноморском регионе», - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. В ведомстве подобные действия назвали дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины.

«С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», - добавили в Минобороны.

В настоящее время эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney находятся в порту Батуми (Грузия), танкер John Lenthall - в юго-западной части Черного моря.

Российские Вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку.

Ранее сообщалось, что в октябре истребители Су-30 сопроводили два американских бомбардировщика над Черным морем.