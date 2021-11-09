Опубликованы кадры перевода Саакашвили из Руставской тюрьмы

В Интернете появилось видео перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Руставской тюрьмы в Глданскую тюремную больницу. Его опубликовала Пенитенциарная служба Грузии в своем Facebook. На кадрах видно, как экс-президент собирает вещи, после чего следует за сотрудниками тюрьмы.

«В связи с большим общественным интересом мы публикуем кадры отъезда заключенного Михаила Саакашвили из 12-го пенитенциарного учреждения, где видно, что заключенный Михаил Саакашвили не покинул пенитенциарное учреждение против своей воли», - сказано в сообщении.

Накануне в прессе появилась информация, что Саакашвили вывезли из тюрьмы города Рустави в неизвестном направлении. Мать политика Гиули Аласания рассказала журналистам, что в течение дня добивалась встречи с сыном, однако его вывезли на бронированных автомобилях, посадили в вертолет и забрали.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии первого октября. Позже ему предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы Грузии. На родине бывший президент республики был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.