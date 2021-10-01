Премьер Грузии сообщил о задержании Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан на территории страны. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он отметил, что политика поместили в пенитенциарное учреждение.

«Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан, он переведен в пенитенциарное учреждение», - заявил Гарибашвили.

Он не уточнил, где именно произошло задержание.

Ранее Саакашвили заявил, что прибудет в Тбилиси 2 октября. Политик утверждал, что находится в Батуми. В МВД страны заявляли, что не имеют данных том, что он пересекал границу страны.