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Премьер Грузии сообщил о задержании Саакашвили

Алексей Курильченко
18:49 01.10.2021
Ираклий Гарибашвили не уточнил, где именно задержали бывшего президента страны.
Премьер Грузии сообщил о задержании Саакашвили
© Фото: Maciej Luczniewski ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан на территории страны. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он отметил, что политика поместили в пенитенциарное учреждение.

«Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан, он переведен в пенитенциарное учреждение», - заявил Гарибашвили.

Он не уточнил, где именно произошло задержание.

Ранее Саакашвили заявил, что прибудет в Тбилиси 2 октября. Политик утверждал, что находится в Батуми. В МВД страны заявляли, что не имеют данных том, что он пересекал границу страны.

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