СМИ: Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете в неизвестном направлении

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы города Рустави на вертолете и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мать политика, находящегося под стражей.

Гиули Аласания рассказала журналистам, что в течение дня добивалась встречи с сыном, однако его вывезли на бронированных автомобилях, посадили в вертолет и забрали, ничего ей не объяснив.

«Они (руководство тюрьмы) проигнорировали все, выкрали моего сына у нас перед глазами и куда-то забрали», - подчеркнула Аласания.

В свою очередь, личный врач бывшего президента Николоз Кипшидзе отметил, что консилиум врачей рекомендовал Министерству юстиции Грузии перевезти Саакашвили, объявившего голодовку, в медицинское учреждение.

«Консилиум единогласно принял решение о том, чтобы больной (Саакашвили) был незамедлительно доставлен в профильное медицинское учреждение», - пояснил Кипшидзе.

По его словам, согласно результатам анализов бывшего президента Грузии, некоторые параметры ухудшились, некоторые находятся в норме.

Саакашвили тайно прибыл в страну 28 сентября, 1 октября политика задержали и поместили под стражу по обвинению в незаконном пересечении государственной границы Грузии. Также ранее экс-президента страны заочно осудили за убийство банкира Сандро Гиргвлиани и за избиение депутата Валерия Гелашвили.