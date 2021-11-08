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Сугробы посреди осени: регионы РФ настиг циклон со снегопадами, дождями и сильным ветром

Денис Ивлев
Елизавета Потейчук
19:25 08.11.2021
В Приморье из-за непогоды спасательные службы находятся в режиме повышенной готовности. В Магадане и Норильске - сугробы по пояс и ветер, сбивающий с ног.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Во Владивостоке бушует ветер, срывая крыши и опрокидывая фонарные столбы. На одну из главных автомагистралей города обрушилась строительная конструкция, которая, к счастью, не повредила мимо проезжавшие машины. В начале нерабочей недели во Владивосток пришел мощный циклон с Тихого океана. Причем улучшение погоды не прогнозируется.

В некоторых районах города скорость ветра составляет 37 метров в секунду. Предугадать, где именно может случится ЧП, практически невозможно. В северных районах Приморья 10 и 11 ноября прогнозируется дождь со снегом и усиление ветра. Все экстренные службы региона приведены в режим повышенной готовности.

Настоящая зима уже настигла соседнюю Магаданскую область. Дороги покрылись ледяной коркой из-за низких температур. Километровые пробки и, как результат, свыше 30 поврежденных автомобилей, стали свидетельством неожиданных холодов.

Многотонные самосвалы также приходится вызволять из сугробов. Спасатели патрулируют улицы и дежурят на перевалах. На данный момент уже удалось восстановить работу аэропорта, паромной переправы и торгового порта. Сейчас циклон перестал оказывать воздействие на регион. В ликвидации последствий непогоды была задействована 61 единица техники.

В заполярном Норильске также фиксируют сильные метели и снегопады. В регионе вырастают сугробы по пояс несмотря на осень, а ветер дует с такой силой, что устоять на ногах становится непростой задачей. Жители пытаются спастись от стихии в общественном транспорте.

В центральной России автомобилисты выстраиваются в очереди в шиномонтажных сервисах. Те, кто не успели поменять резину, теперь проводят часы в сезонном ажиотаже. При этом во многих российских регионах в этом году первая половина осени оказалась теплой. Но к концу месяца на большей части территории страны температура будет держаться с отрицательным знаком. В столице уже к концу этой недели начнутся заморозки.

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