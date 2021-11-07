Синоптики рассказали, когда в Москву придут морозы

В Москву во вторник, 9 ноября, придет похолодание. Уже во второй половине дня температура воздуха опустится до -2...-4 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Постепенно изменение погоды начинается уже во вторник. Москва окажется в западной части циклона, а там воздушные массы уже перемещаются в севера. 8 ноября днем и ночью будет два-четыре градуса, по области - от ноля до пяти градусов. При этом заметное понижение температуры произойдет уже во второй половине дня вторника, температура станет отрицательной - минус два - минус четыре градуса», - сообщил метеоролог в беседе с ТАСС.

В среду, по его словам, похолодание продолжится. Как ожидается, 10 ноября может стать самым холодным днем предстоящей недели. Температура ночью будет колебаться в диапазоне от шести градусов мороза до нуля, днем - от двух градусов мороза до трех градусов тепла.

Вильфанд добавил, что наиболее заметные осадки в виде дождя ожидают жителей столичного региона в понедельник. Во вторник они уже будут в виде мокрого снега, снега и дождя, но не такими сильными. В среду осадки пойдут на спад, выглянет солнце.