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Синоптики рассказали, когда в Москву придут морозы

Роман Захаров
09:55 07.11.2021
В Гидрометцентре также сообщили, когда в столичный регион придут осадки в виде дождя и снега.
Синоптики рассказали, когда в Москву придут морозы
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В Москву во вторник, 9 ноября, придет похолодание. Уже во второй половине дня температура воздуха опустится до -2...-4 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Постепенно изменение погоды начинается уже во вторник. Москва окажется в западной части циклона, а там воздушные массы уже перемещаются в севера. 8 ноября днем и ночью будет два-четыре градуса, по области - от ноля до пяти градусов. При этом заметное понижение температуры произойдет уже во второй половине дня вторника, температура станет отрицательной - минус два - минус четыре градуса», - сообщил метеоролог в беседе с ТАСС.

В среду, по его словам, похолодание продолжится. Как ожидается, 10 ноября может стать самым холодным днем предстоящей недели. Температура ночью будет колебаться в диапазоне от шести градусов мороза до нуля, днем - от двух градусов мороза до трех градусов тепла.

Вильфанд добавил, что наиболее заметные осадки в виде дождя ожидают жителей столичного региона в понедельник. Во вторник они уже будут в виде мокрого снега, снега и дождя, но не такими сильными. В среду осадки пойдут на спад, выглянет солнце.

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