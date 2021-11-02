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Туманный «локдаун»: как аномальная непогода парализовала работу аэропортов в России

Иван Линдеманн
Дария Сенникова
19:13 02.11.2021
На юге Москвы жители одновременно с появлением тумана почувствовали запах гари. Но экологи одно с другим не связывают. В экстренных службах объясняют: запах гари в столице из-за сезона пала сухой травы, а также сжигания отходов после валки древесины в лесах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Под густой пеленой тумана скрывается все. Ранним утром в Москве свет от фонарей тонет в дымке. Прохожие хватаются за телефоны, чтобы разглядеть дорогу и сделать фото. Машины снижают скорость. Самолетам временно запрещены взлет и посадка.

В столичных аэропортах из-за тумана отменили или задержали более 200 рейсов. Часть отправили на запасные аэродромы: в Санкт-Петербург, Ригу. Более 30 московских рейсов принял аэропорт Нижнего Новгорода. К середине дня взлетно-посадочная полоса заставлена московскими рейсами. До столицы не долетели из десятков городов. Не по своей воле в аэропорту имени Чкалова оказались больше 1000 человек. Времени из-за переноса рейсов некоторым хватило даже на прогулки по городу.

«Летели мы через Москву в Сочи. Пока не попали на дальнейшие рейсы.  Тут очень много рейсов, которые не смогли попасть в Москву. У кого паника, у кого истерика, дети, больные, старики», - рассказала одна из пассажирок.

Летевшие из Сургута четыре часа провели в тесном салоне самолета, пока не понадобилась скорая.

«У нас трап вызывали, потому что человеку стало плохо. Человек онкологией болел, ему укол нужен был давно ставить. Приезжала скорая, подъезжал трап», - объяснили пассажиры.

Вовремя не приземлился в Москве и рейс из Будепешта. Лайнер, на борту которого было немало россиян, из-за столичного тумана в итоге полетел в Киев. Украинская сторона решила направить борт обратно в Венгрию из-за запрета авиасообщения с Россией.

На юге Москвы жители одновременно с появлением тумана почувствовали запах гари. Но экологи одно с другим не связывают. В экстренных службах объясняют: запах гари в столице из-за сезона пала сухой травы, а также сжигания отходов после валки древесины в лесах. Погода безветренная, влажность, поэтому все так остро ощущается. А причина возникновения тумана - резкий перепад температуры. Накануне днем было тепло и солнечно, а к вечеру в столицу нагрянул антициклон.

«Чем выше температура воздуха, тем больше водяного пара может содержаться в этом воздухе. Одно и то же количество водяного пара, которое было днем и ночью, но поскольку температура понижается, а я напомню, что во время истекшей ночи температура даже в Москве была отрицательная, а по области до -5 градусов, то вот происходит конденсация водяных паров», - объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Аэропорт Внуково начал принимать самолеты ближе к двум часам дня, в это же время заявили о плановом режиме работы и в Шереметьево. Ситуация налаживается и в Домодедово. Впрочем, сегодня убытки понесла не только авиация. Из-за густой пелены закрытым для судов оказался пролив Босфор между Европой и Азией. Как и в Москве, туман в районе Стамбула появился накануне. Видимость до сих пор не превышает нескольких сотен метров.

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