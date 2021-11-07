Погодная опасность: в Гидрометцентре пообещали интенсивные осадки и ураган в трех регионах

В трех регионах России объявлен желтый уровень погодной опасности, неблагоприятные условия придут в Кемеровскую область, Алтайский край и Приморье. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам с 7 по 8 ноября потепление принесет в Кемеровскую область мокрый снег и сильный ветер до 20 метров в секунду, а на Алтай — гололедицу. Наиболее тяжелая ситуация, по словам метеоролога, сложится в Приморском крае.

«Там наши коллеги из "Приморского УГМС" выпустили штормовое предупреждение. Во второй половине дня 8 и ночью 9 ноября прогнозируются сильные дожди и очень сильные дожди. Очень сильные дожди — это значит, что 50 миллиметров и более за 12 часов выпадет, это очень интенсивные осадки, конечно», — рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

К осадкам добавится гололед, ветер от 15 до 37 метров в секунду, ураган и высокие волны, отметил синоптик.

На Алтае желтый уровень погодной опасности будет действовать до 23 часов 7 ноября, а в Кузбассе — до 14 часов 8 ноября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что в Красноярском крае, Магаданской области и на западе Якутии прогнозируется температура выше нормы на 14-17 градусов в начале следующей недели.