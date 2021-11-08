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В «Газпроме» заявили о завершении строительства «Северного потока-2»

Алексей Курильченко
16:46 08.11.2021
Газопровод полностью готов к запуску, сообщили в российской компании.
В «Газпроме» заявили о завершении строительства «Северного потока-2»
© Фото: Jens Büttner, ZB, Globallookpress
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Строительство российского газопровода «Северный поток-2» завершено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на топ-менеджера компании «Газпром» Алексея Финикова. Он отметил, что газопровод готов к запуску.

«Газопровод "Северный поток - 2" завершен и готов к запуску», - заявил топ-менеджер в ходе закрытой телефонной конференции.

Ранее в Германии заявили о необходимости запустить «Северный поток-2» в скором времени. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что газопровод станет надежной основой для стабильного снабжения Германии газом на фоне роста цен на топливо перед зимой.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год 2 468 км длиной. Он проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Чтобы ввести трубопровод в эксплуатацию, требуется пройти сертификацию оператора Nord Stream 2 AG. Эта процедура состоит из двух ступеней: сначала регулятор ФРГ выработает проект решения, после чего свою оценку даст Европейская комиссия.

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