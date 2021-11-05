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В МИД Австрии объяснили, почему Европе выгоден «Северный поток - 2»

Анна Назайкина
13:01 05.11.2021
После завершения строительства газопровод должен пройти сертификацию оператора Nord Stream 2 AG.
В МИД Австрии объяснили, почему Европе выгоден «Северный поток - 2»
© Фото: Газпром
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Проект «Северный поток-2» положительно отразится на энергетической безопасности Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт в беседе с РИА Новости.

«Австрия преследует амбициозные цели в вопросе климата. Однако газ будет продолжать использоваться до полной декарбонизации. В этом контексте "Северный поток-2" способствует энергетической безопасности», – сказал глава австрийского внешнеполитического ведомства.

«Северный поток - 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год 2 468 км длиной. Он проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Трубопровод пролегает по дну Балтийского моря. Строительство инженерного сооружения было завершено десятого сентября.

Чтобы ввести трубопровод в эксплуатацию, требуется пройти сертификацию оператора Nord Stream 2 AG. Эта процедура состоит из двух ступеней: сначала регулятор ФРГ выработает проект решения, после чего свою оценку даст Европейская комиссия. Данный процесс может занять несколько месяцев.

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