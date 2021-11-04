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В Германии усомнились в запуске «Северного потока - 2» до конца года

Елизавета Потейчук
07:32 04.11.2021
Со слов Клауса Эрнста, в Германии должны изучить сертификацию газопровода до января 2022 года, при этом Еврокомиссия далее в течение четырех месяцев должна вынести решение.
В Германии усомнились в запуске «Северного потока - 2» до конца года
© Фото: Газпром
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Глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст выразил сомнения насчет того, что Германия осуществит запуск газопровода «Северный поток - 2» до конца следующего года. Помимо этого депутат от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте поддержал прогнозы по сертификации трубопровода.

«Федеральное сетевое агентство ФРГ должно до января 2022 года изучить сертификацию трубопровода. После этого у Еврокомиссии есть ещё четыре месяца, чтобы дать свой вердикт», - цитирует слова Эрнста газета «Известия».

Ранее СМИ сообщили о возможном затягивании сроков запуска «Северного потока - 2». Бюрократические процедуры могут затянуть одобрение газопровода до мая следующего года.

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