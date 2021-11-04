В Германии усомнились в запуске «Северного потока - 2» до конца года

Глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст выразил сомнения насчет того, что Германия осуществит запуск газопровода «Северный поток - 2» до конца следующего года. Помимо этого депутат от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте поддержал прогнозы по сертификации трубопровода.

«Федеральное сетевое агентство ФРГ должно до января 2022 года изучить сертификацию трубопровода. После этого у Еврокомиссии есть ещё четыре месяца, чтобы дать свой вердикт», - цитирует слова Эрнста газета «Известия».

Ранее СМИ сообщили о возможном затягивании сроков запуска «Северного потока - 2». Бюрократические процедуры могут затянуть одобрение газопровода до мая следующего года.