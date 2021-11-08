Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

Богинский сообщил Путину о 865 поставленных на мировые рынки вертолетах

Алексей Курильченко
14:39 08.11.2021
За пятилетний период холдинг поставлял сотни единиц вертолетной техники как на внутренний, так и на внешний рынок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

За прошедшие пять лет холдинг «Вертолеты России» поставил на внутренний и внешний рынок 865 вертолетов с газотурбинными двигателями. Об этом сообщил глава холдинга Андрей Богинский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Руководитель отметил, что холдинг занял второе место в мире по поставкам вертолетной техники.

«За предыдущие пять лет мы поставили на внутренний и внешний рынок 865 вертолетов с газотурбинными двигателями. Это второй результат в мире, как для гражданских, так и военных. При этом нам удалось существенно увеличить долю гражданской продукции в 2017 году и сохранить достигнутые результаты в последующие годы. Это нам позволило в том числе обеспечить прибыльность холдинга на фоне падения мирового рынка вертолетной техники», - заявил Богинский.

По его словам, производственные мощности «Вертолетов России» в настоящее время позволяют производить около 360 единиц техники в год.

В ходе встречи Владимир Путин заявил, что в ста странах мира эксплуатируется восемь тысяч российских вертолетов. Президент отметил дееспособность холдинга и его большие размеры, после чего предложил Богинскому поговорить о перспективах «Вертолетов России».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.