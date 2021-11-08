Богинский сообщил Путину о 865 поставленных на мировые рынки вертолетах

За прошедшие пять лет холдинг «Вертолеты России» поставил на внутренний и внешний рынок 865 вертолетов с газотурбинными двигателями. Об этом сообщил глава холдинга Андрей Богинский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Руководитель отметил, что холдинг занял второе место в мире по поставкам вертолетной техники.

«За предыдущие пять лет мы поставили на внутренний и внешний рынок 865 вертолетов с газотурбинными двигателями. Это второй результат в мире, как для гражданских, так и военных. При этом нам удалось существенно увеличить долю гражданской продукции в 2017 году и сохранить достигнутые результаты в последующие годы. Это нам позволило в том числе обеспечить прибыльность холдинга на фоне падения мирового рынка вертолетной техники», - заявил Богинский.

По его словам, производственные мощности «Вертолетов России» в настоящее время позволяют производить около 360 единиц техники в год.

В ходе встречи Владимир Путин заявил, что в ста странах мира эксплуатируется восемь тысяч российских вертолетов. Президент отметил дееспособность холдинга и его большие размеры, после чего предложил Богинскому поговорить о перспективах «Вертолетов России».