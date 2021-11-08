Путин заявил, что в странах мира эксплуатируется 8 000 российских вертолетов
Президент РФ Владимир Путин отметил дееспособность холдинга «Вертолеты России» и его большие размеры, после чего предложил поговорить о перспективах.
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Президент России Владимир Путин заявил, что в странах мира эксплуатируется 8 000 российских вертолетов.
«У нас вертолетостроение традиционно всегда развивалось, мы всегда по праву гордились нашим вертолетостроением. Сколько сейчас - восемь тысяч наших машин эксплуатируется в 100 странах мира, по-моему?» - уточнил президент на встрече с генеральным директором холдинга «Вертолеты России» Андреем Богинским.
Генеральный директор «Вертолетов России» ответил утвердительно.
«Да, совершенно верно», - сказал он.
Далее Путин отметил дееспособность холдинга и его большие размеры, после чего предложил поговорить о перспективах «Вертолетов России».
Также сообщается, что глава «Вертолетов России» озвучил способность РФ производить 360 вертолетов в год.