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Путин заявил, что в странах мира эксплуатируется 8 000 российских вертолетов

Тимур Шерзад
14:04 08.11.2021
Президент РФ Владимир Путин отметил дееспособность холдинга «Вертолеты России» и его большие размеры, после чего предложил поговорить о перспективах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин заявил, что в странах мира эксплуатируется 8 000 российских вертолетов.

«У нас вертолетостроение традиционно всегда развивалось, мы всегда по праву гордились нашим вертолетостроением. Сколько сейчас - восемь тысяч наших машин эксплуатируется в 100 странах мира, по-моему?» - уточнил президент на встрече с генеральным директором холдинга «Вертолеты России» Андреем Богинским. 

Генеральный директор «Вертолетов России» ответил утвердительно.

«Да, совершенно верно», - сказал он. 

Далее Путин отметил дееспособность холдинга и его большие размеры, после чего предложил поговорить о перспективах «Вертолетов России».

Также сообщается, что глава «Вертолетов России» озвучил способность РФ производить 360 вертолетов в год.

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