Россия может производить 360 вертолетов в год

«Вертолеты России» способны производить 360 вертолетов ежегодно, сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Более 8 000 вертолетов сегодня эксплуатируется гражданских и военных, как в Российской Федерации, так и в мире. Более 430 эксплуатантов есть. И благодаря государству наши мощности сегодня составляют порядка 360 вертолетов в год, мы можем производить», - отметил он.

Богинский добавил, что предприятия холдинга имеются на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в Центральной России и в Калининграде.

По словам гендиректора, в планах «Вертолетов России» до 2025 года произвести и поставить более тысячи винтокрылых машин.