Россия может производить 360 вертолетов в год
В «Вертолетах России» работают свыше 38 тысяч человек, отметил гендиректор холдинга.
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«Вертолеты России» способны производить 360 вертолетов ежегодно, сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Более 8 000 вертолетов сегодня эксплуатируется гражданских и военных, как в Российской Федерации, так и в мире. Более 430 эксплуатантов есть. И благодаря государству наши мощности сегодня составляют порядка 360 вертолетов в год, мы можем производить», - отметил он.
Богинский добавил, что предприятия холдинга имеются на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в Центральной России и в Калининграде.
По словам гендиректора, в планах «Вертолетов России» до 2025 года произвести и поставить более тысячи винтокрылых машин.