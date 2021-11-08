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Россия планирует выпустить и поставить заказчикам 1 100 вертолетов с 2021 по 2025 год

Тимур Шерзад
14:38 08.11.2021
Генеральный директор «Вертолетов России» отметил, что уже в 2023 году доля гражданской продукции, производимой и реализуемой холдингом, превысит 50%.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Россия планирует выпустить и поставить заказчикам 1 100 вертолетов с 2021 по 2025 год. Об этом заявил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. 

«На ближайшие пять лет мы ставим перед собой цели по увеличению наших ключевых показателей. С 2021 по 2025 год мы планируем произвести и реализовать на внутреннем и внешнем рынке более 1 100 вертолетов», - доложил Богинский президенту России Владимиру Путину. 

Генеральный директор «Вертолетов России» отметил, что уже в 2023 году доля гражданской продукции, производимой и реализуемой холдингом, превысит 50%.

По его словам, чтобы удерживать позиции, холдинг должен увеличить рост производительности и выручки в три раза к 2030 году, а консолидированная прибыль должна будет вырасти в четыре раза. 

Также Богинский сообщил, что Россия способна выпускать по 360 вертолетов в год. 

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