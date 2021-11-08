Россия планирует выпустить и поставить заказчикам 1 100 вертолетов с 2021 по 2025 год. Об этом заявил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«На ближайшие пять лет мы ставим перед собой цели по увеличению наших ключевых показателей. С 2021 по 2025 год мы планируем произвести и реализовать на внутреннем и внешнем рынке более 1 100 вертолетов», - доложил Богинский президенту России Владимиру Путину.

Генеральный директор «Вертолетов России» отметил, что уже в 2023 году доля гражданской продукции, производимой и реализуемой холдингом, превысит 50%.

По его словам, чтобы удерживать позиции, холдинг должен увеличить рост производительности и выручки в три раза к 2030 году, а консолидированная прибыль должна будет вырасти в четыре раза.

Также Богинский сообщил, что Россия способна выпускать по 360 вертолетов в год.