Третий обвиняемый по делу о драке в Новой Москве заключен под стражу

Щербинский районный суд Москвы заключил под стражу 21-летнего участника драки в Новых Ватутниках. Уточняется, что обвиняемый останется под стражей до 5 января следующего года.

«С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу 21-летнего фигуранта уголовного дела о покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору», - сказано в Telegram ведомства.

Сообщается, что фигуранты дела не признают вину в покушении на убийство, однако не отрицают участие в драке. Также суд заключил под стражу еще двух участников инцидента - одному 19 лет, другому 17.

Драка произошла вечером в четверг, 4 ноября. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как четверо нападают на мужчину с маленьким ребенком.