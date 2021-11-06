Нерабочие дни не будут продлевать в Самарской области

Нерабочие дни, введенные в связи с распространением коронавируса, не будут продлевать в Самарской области. Такое решение было принято региональным оперативным штабом.

Таким образом, 8 ноября все жители Самарской области выходят на работу. Кроме того, власти решили снять ограничения для привитых или переболевших коронавирусом граждан старше 65 лет. Не прошедшие вакцинацию и не имеющие антител жители региона старше 60 лет по-прежнему должны соблюдать самоизоляцию.

Остаются еще несколько ограничений, в частности некоторые места можно посещать только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Речь идет об организациях сферы культуры, спортивных мероприятиях, организациях сферы услуг, продовольственных магазинах площадью выше 2 тысяч квадратных метров, магазинах непродовольственных товаров, ресторанах и кафе.

Ранее решение не продлевать нерабочие дни приняли власти Москвы и Московской области. При этом в Челябинской и Курской областях жители будут отдыхать по 12 ноября включительно. А в Новгородской области режим нерабочих дней продлили еще на неделю.