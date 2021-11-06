Один из напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве оказался иностранцем

Один из граждан, напавших на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках, является уроженцем ближнего зарубежья. Об этом сообщил заместитель начальника УВД по Троицкому и Новомосковскому автономным округам столицы Алексей Ломанчук.

«Четверо подозреваемых задержаны сотрудниками полиции в Москве. Ими оказались трое граждан России 2000-го, 2002-го и 2003 годов рождения и один мужчина 2002 года рождения - уроженец ближнего зарубежья», - рассказал он.

Задержанные переданы в следственные органы для производства следственных действий, уточнил Ломанчук.

Нападение произошло в районе Нововатутинского проспекта вечером в четверг, 5 ноября. Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как четверо нападают на мужчину с маленьким ребенком.

В СК РФ считают, что в результате инцидента была создана угроза здоровью и жизни ребенка. Изначально было заведено уголовное дело о хулиганстве, однако после глава ведомства Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на более тяжелую статью - покушение на убийство. За ходом расследования и соблюдением прав малолетнего также следит столичная прокуратура.