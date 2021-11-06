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В МИД РФ назвали темы переговоров с главой ЦРУ в Москве

Иван Линдеманн
15:24 06.11.2021
Директор ЦРУ находился в Москве 2 и 3 ноября. Официальная цель его поездки - обсуждение двусторонних отношений между РФ и США.
В МИД РФ назвали темы переговоров с главой ЦРУ в Москве
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В ходе визита в Москву директора Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса поднималась тема Украины. Об этом заявил замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

«Она (темы Украины - приме.ред.) постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, которые отвечают за российское направление, за ситуацию в так называемой большой Евразии», - рассказал он «Интерфаксу».

Также Рябков оценил заявление главы Объединенного комитета начальника штабов ВС США Марка Милли о том, что Вашингтон не считает агрессивными действия российских военных вблизи границ с Украиной.

«Я не знаю, насколько тональность меняется. Возможно, это зависит от того, кто именно дает комментарии, стилистика может быть разная, содержание одно и то же. Я бы это не воспринимал в плане какого-то сигнала нам», - отметил он.

Глава ЦРУ находился в Москве 2 и 3 ноября. Официальная цель его поездки - обсуждение двусторонних отношений между РФ и США. При этом, по данным телеканала CNN, настоящим поводом для визита Бернса в Москву была ситуация на российско-украинской границе. Директор ЦРУ в российской столице встретился с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, а также с директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

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