В стране и мире Патрушев доложил Путину об итогах встречи с главой ЦРУ Анна Назайкина В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения, а также различные вопросы международного взаимодействия. © Фото: Совбез РФ Читайте нас на: Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил президенту РФ Владимиру Путину о встрече с главой Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Разумеется. Конечно, доложил. Важные контакты и с руководителями наших специальных служб, поэтому, конечно, президент получает все необходимые доклады», - сказал представитель Кремля. Песков уточнил, что обсуждались в первую очередь двусторонние отношения, а также различные вопросы международного взаимодействия. Накануне, 2 ноября, Совет безопасности России передавал, что Николай Патрушев провел в Москве встречу с Бернсом, в ходе которой обсуждались отношения России и Соединенных Штатов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика