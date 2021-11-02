В стране и мире Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Иван Линдеманн Отмечается, что стороны обсудили российско-американские отношения. © Видео: Совбез РФ © Фото: Совбез РФ Читайте нас на: Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Переговоры прошли в Москве. «Стороны обсудили российско-американские отношения», - сообщили в пресс-служба аппарата Совбеза РФ. Других подробностей встречи пока нет. Когда Бернс прибыл в российскую столицу и сколько дней продлится его визит, также не сообщается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика