Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ
Отмечается, что стороны обсудили российско-американские отношения.
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Переговоры прошли в Москве.
«Стороны обсудили российско-американские отношения», - сообщили в пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Других подробностей встречи пока нет. Когда Бернс прибыл в российскую столицу и сколько дней продлится его визит, также не сообщается.