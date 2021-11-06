Американские СМИ назвали цель визита директора ЦРУ в Москву

Телеканал CNN сообщил, что директор ЦРУ Уильям Бернс ездил в Москву, чтобы «предупредить» Россию о недопустимости действий против Украины, а также узнать намерения российской стороны.

«Президент США Джо Байден направил Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль», - сообщает телеканал, ссылаясь на неназванные источники.

По данным СМИ, после поездки в Москву директор ЦРУ общался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Целью переговоров было «умерить напряженность» между Киевом и Москвой.

Напомним, визит Уильяма Бернса в Россию состоялся 2-3 ноября. В Москве он встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

В ходе встречи обсуждались отношения России и Соединенных Штатов. Следует отметить, что визит Бернса в российскую столицу не анонсировался.