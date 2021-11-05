Задержан третий участник нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве

Третий участник нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве задержан правоохранителями. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Сотрудниками полиции в Москве задержан третий участник конфликта в микрорайоне Новые Ватутинки», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники полиции установили личности всех нападавших.

Ранее о задержании двух подозреваемых в нападении сообщили в СК РФ.

Нападение произошло в районе Нововатутинского проспекта вечером в четверг, 5 ноября. Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как четверо нападают на мужчину с маленьким ребенком.

По словам очевидцев, конфликт начался между группой неизвестных, мужчиной с ребенком и еще одним человеком. Последние пытались спастись бегством, но их начали преследовать. По словам отца ребенка, один из агрессоров ударил его четырехлетнего сына по лицу. Он также заметил у нападавших предмет, похожий на нож.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). В СК подчеркнули, что в результате инцидента была создана угроза здоровью и жизни ребенка. Расследование дела находится на контроле центрального аппарата ведомства.

За ходом расследования и соблюдением прав малолетнего также следит столичная прокуратура.