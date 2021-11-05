СК сообщил о задержании двух подозреваемых в нападении в Новой Москве

Двое подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве задержаны. Об этом сообщает ГУ СК России по городу Москве.

«В настоящее время двое подозреваемых в совершении преступления установлены и задержаны. В ближайшее время они будут доставлены в подразделение ведомства для проведения с ними необходимых следственных действий», - говорится в сообщении.

Потерпевшие по делу опрошены, с привлечением специалистов будет также проверено состояние ребенка, уточнили в силовом ведомстве.

Нападение произошло у жилых домов в районе Нововатутинского проспекта вечером в четверг, 5 ноября. Видеозапись с места происшествия появилась в социальных сетях. На кадрах видно, как четверо мужчин нападают на мужчину с маленьким ребенком.

По словам очевидцев, конфликт начался между группой неизвестных, мужчиной с ребенком и еще одним человеком. Последние пытались спастись бегством, их начали преследовать. По словам отца ребенка, один из агрессоров ударил его четырехлетнего сына по лицу. Он также заметил у нападавших предмет, похожий на нож.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). В СК подчеркнули, что в результате инцидента была создана угроза здоровью и жизни ребенка.