В СК заявили, что зачинщики драки в Новой Москве создали угрозу жизни ребенку

После нападения толпы на мужчину с ребенком в Новой Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По версии следствия, в вечернее время группа лиц, находясь вблизи жилых домов, расположенных по Нововатутинскому проспекту в Новой Москве, напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок и подвергли избиению», - заявила она.

Следователи считают, что своими действиями зачинщики драки создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку.

В настоящее время личности потерпевших установлены. Скоро их допросят. Кроме того, специалисты проверят состояние здоровья ребенка.

«В настоящее время устанавливаются все участники конфликта, действиям каждого из которых будет дана надлежащая правовая оценка. Расследование продолжается», - добавила Иванова.

Инцидент произошел накануне вечером недалеко от одного из торговых центров в Новой Москве. Агрессивно настроенная толпа напала на мужчину с маленьким ребенком. Кадры были опубликованы в социальных сетях.

Сейчас сотрудники полиции проводят рейды в микрорайоне Новые Ватутинки. Правоохранители патрулируют улицы и опрашивают местных жителей. Кроме того, они останавливают прохожих и проверяют документы.