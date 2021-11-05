СМИ: задержан один из напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве

Один из четырех напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве задержан. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает телеканал «360».

По словам собеседников телеканала, мужчина скрывался внутри дома и отказывался выходить, поэтому правоохранители стояли у подъезда несколько часов.

По данным РИА Новости, задержаны двое подозреваемых в нападении.

Нападение произошло у жилых домов в районе Нововатутинского проспекта вечером в четверг, 5 ноября. Видеозапись с места происшествия появилась в социальных сетях. На кадрах видно, как четверо мужчин нападают на мужчину с маленьким ребенком.

По словам очевидцев, конфликт начался между группой неизвестных, мужчиной с ребенком и еще одним человеком. Последние пытались спастись бегством, их начали преследовать. По словам отца ребенка, один из агрессоров ударил его четырехлетнего сына по лицу. Он также заметил у нападавших предмет, похожий на нож.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Ведется следствие, устанавливаются все участники конфликта.