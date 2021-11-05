«Убегал и кричал о помощи»: очевидец поделился подробностями драки в Новой Москве

Свидетель жестокой драки в Новой Москве Марк Колесников назвал телеканалу «Звезда» возможную причину конфликта.

«Четверо кавказцев спускались по лестнице, а мужчина с ребенком шел по пешеходному переходу. Как я понял, они что-то друг другу сказали, им не понравилось это», - отметил он.

Также, по словам очевидца, пострадавший был со своим другом. Однако тот убежал в сторону леса во время драки.

«Он (пострадавший - прим.ред) сначала тоже убегал, у него на руках был ребенок, кричал о помощи. Они сказали, что им все равно, начали на него нападать. Он получил четыре удара в лицо. Позже подъехала машина, вышли трое мужчин, разняли их», - сказал свидетель.

Также, как отметил Колесников, зачинщики «забили стрелку» мужчине с ребенком на 5 ноября. Судя по всему, никто из них не придет. В настоящее время сотрудники полиции проводят рейды в микрорайоне Новые Ватутинки. Правоохранители патрулируют улицы и опрашивают местных жителей. Кроме того, они останавливают прохожих и проверяют документы.

В СК заявили, что зачинщики драки в Новой Москве создали угрозу жизни ребенку. В настоящее время личности потерпевших установлены. Скоро их допросят. Кроме того, специалисты проверят состояние здоровья ребенка.