Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Убегал и кричал о помощи»: очевидец поделился подробностями драки в Новой Москве

Иван Линдеманн
15:45 05.11.2021
По словам свидетеля, пострадавший был со своим другом. Однако тот убежал в сторону леса во время драки.
© Видео: Прокуратура Москвы © Фото: badnews6, "ВКонтакте"
Читайте нас на:

Свидетель жестокой драки в Новой Москве Марк Колесников назвал телеканалу «Звезда» возможную причину конфликта.

«Четверо кавказцев спускались по лестнице, а мужчина с ребенком шел по пешеходному переходу. Как я понял, они что-то друг другу сказали, им не понравилось это», - отметил он.

Также, по словам очевидца, пострадавший был со своим другом. Однако тот убежал в сторону леса во время драки.

«Он (пострадавший - прим.ред) сначала тоже убегал, у него на руках был ребенок, кричал о помощи. Они сказали, что им все равно, начали на него нападать. Он получил четыре удара в лицо. Позже подъехала машина, вышли трое мужчин, разняли их», - сказал свидетель.

Также, как отметил Колесников, зачинщики «забили стрелку» мужчине с ребенком на 5 ноября. Судя по всему, никто из них не придет. В настоящее время сотрудники полиции проводят рейды в микрорайоне Новые Ватутинки. Правоохранители патрулируют улицы и опрашивают местных жителей. Кроме того, они останавливают прохожих и проверяют документы.

В СК заявили, что зачинщики драки в Новой Москве создали угрозу жизни ребенку. В настоящее время личности потерпевших установлены. Скоро их допросят. Кроме того, специалисты проверят состояние здоровья ребенка.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.