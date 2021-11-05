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Пострадавший в нападении в Новой Москве рассказал подробности инцидента

Анна Касаткина
16:44 05.11.2021
По словам мужчины, один из нападавших ударил его ребенка.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Напавшие на отца с ребенком в Новой Москве мужчины ударили мальчика по щеке, а одного из них был похожий на предмет нож. Об этом рассказал пострадавший мужчина, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.

«Со слов отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером в четверг, 4 ноября, недалеко от одного из торговых центров в Новой Москве. Агрессивно настроенная толпа напала на мужчину с маленьким ребенком.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Нападавших ищут, сотрудники полиции проводят рейды в микрорайоне Новые Ватутинки.

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