Пострадавший в нападении в Новой Москве рассказал подробности инцидента

Напавшие на отца с ребенком в Новой Москве мужчины ударили мальчика по щеке, а одного из них был похожий на предмет нож. Об этом рассказал пострадавший мужчина, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.

«Со слов отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером в четверг, 4 ноября, недалеко от одного из торговых центров в Новой Москве. Агрессивно настроенная толпа напала на мужчину с маленьким ребенком.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Нападавших ищут, сотрудники полиции проводят рейды в микрорайоне Новые Ватутинки.