Жители Новых Ватутинок после массовой драки пожаловались на опасную обстановку в районе

Жительницы Новых Ватутинок, где произошла резонансная драка, рассказали «Звезде», что инцидент подобного масштаба на их памяти произошел впервые, но ранее мелкие конфликты в подъездах этого района происходили очень часто. Женщины заявили, что с опаской выходят на улицу.

«Конечно, вечером боишься ходить», - рассказала одна из жительниц.

Ранее очевидец поделился подробностями драки в Новой Москве. По его словам, пострадавший был со своим другом. Однако тот убежал в сторону леса во время конфликта.

В настоящее время сотрудники полиции проводят рейды в микрорайоне Новые Ватутинки. Правоохранители патрулируют улицы и опрашивают местных жителей. Кроме того, они останавливают прохожих и проверяют документы.

В СК заявили, что зачинщики драки в Новой Москве создали угрозу жизни ребенку. В настоящее время личности потерпевших установлены. Скоро их допросят. Кроме того, специалисты проверят состояние здоровья ребенка.