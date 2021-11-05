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Жители Новых Ватутинок после массовой драки пожаловались на опасную обстановку в районе

Иван Линдеманн
16:24 05.11.2021
Женщины заявили, что с боятся выходить на улицу вечером.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Жительницы Новых Ватутинок, где произошла резонансная драка, рассказали «Звезде», что инцидент подобного масштаба на их памяти произошел впервые, но ранее мелкие конфликты в подъездах этого района происходили очень часто. Женщины заявили, что с опаской выходят на улицу.

«Конечно, вечером боишься ходить», - рассказала одна из жительниц.

Ранее очевидец поделился подробностями драки в Новой Москве. По его словам, пострадавший был со своим другом. Однако тот убежал в сторону леса во время конфликта.

В настоящее время сотрудники полиции проводят рейды в микрорайоне Новые Ватутинки. Правоохранители патрулируют улицы и опрашивают местных жителей. Кроме того, они останавливают прохожих и проверяют документы.

В СК заявили, что зачинщики драки в Новой Москве создали угрозу жизни ребенку. В настоящее время личности потерпевших установлены. Скоро их допросят. Кроме того, специалисты проверят состояние здоровья ребенка.

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