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Дальний Восток против COVID-19: как борются с коронавирусом в Хабаровском крае

Максим Низкодубов
Елизавета Потейчук
09:05 04.11.2021
Корреспондент «Звезды» побывал в одном из торговых центров Хабаровского края и выяснил, какие ограничения введены для посетителей в период введения ковидных ограничений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионах России ужесточают ограничения. Сразу в восьми регионах Хабаровского края, в том числе в самом Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре закрываются все кафе, торговые центры, рестораны, фитнес-клубы, бассейны, развлекательные и культурные объекты до 12 ноября.

В других населенных пунктах понадобится отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, чтобы иметь возможность посетить салоны красоты и парикмахерские. Исключениями стали аптеки, магазины косметики и парфюмерии, а также продовольственные супермаркеты.

Кроме того, фудкорты также закрыты для посетителей, так как сейчас общепиты работают исключительно на вынос.

В список регионов, где в общественные места не получится попасть без QR-кода и после нерабочей недели, вошла Республика Башкортостан. А в Свердловской области уже перевели школьников до 13 ноября на дистанционный формат обучения.
 

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