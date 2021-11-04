Дальний Восток против COVID-19: как борются с коронавирусом в Хабаровском крае

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионах России ужесточают ограничения. Сразу в восьми регионах Хабаровского края, в том числе в самом Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре закрываются все кафе, торговые центры, рестораны, фитнес-клубы, бассейны, развлекательные и культурные объекты до 12 ноября.

В других населенных пунктах понадобится отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, чтобы иметь возможность посетить салоны красоты и парикмахерские. Исключениями стали аптеки, магазины косметики и парфюмерии, а также продовольственные супермаркеты.

Кроме того, фудкорты также закрыты для посетителей, так как сейчас общепиты работают исключительно на вынос.

В список регионов, где в общественные места не получится попасть без QR-кода и после нерабочей недели, вошла Республика Башкортостан. А в Свердловской области уже перевели школьников до 13 ноября на дистанционный формат обучения.

